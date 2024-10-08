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Россия и Армения могут установить рекорд торговли в 2024 году

Путин: торговля РФ и Армении по итогам года может достигнуть рекордных $16 млрд

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Shutterstock

Товарооборот России и Армении по итогам 2024 года может стать максимальным за всю историю, сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

По результатам прошлого года объем торговли между странами достиг $7,4 млрд. За январь — июнь текущего года показатель вырос в 2,5 раза и превысил $8,3 млрд, отметил президент.

«Если в таком темпе будем двигаться, это означает, что торговый оборот в этом году может составить $14–16 млрд — это рекордный показатель», — заключил Путин.

Кроме того, Россия в 2024 году продолжила активно торговать с Китаем. Ожидается, что по итогам 2024 года товарооборот между этими двумя странами с запасом преодолеет установленную планку в $200 млрд. В прошлом году объем российско-китайской торговли достиг рекордных $240,11 млрд. По сравнению с 2021 годом показатель взлетел на 63%.

Ранее в РФ заявили о желании сотрудничать с Ираном на более высоком уровне.

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