Министр оценил промышленность новых российских регионов

Промышленность четырех новых российских регионов постепенно восстанавливается. Только в 2024 году на их территории было запущено 24 предприятия, благодаря чему оказались трудоустроены свыше 2,5 тыс. человек. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Донецкому агентству новостей.

«Минпромторг продолжает взаимодействовать с руководством регионов для восстановления промышленного потенциала. Многое сделано для запуска в работу ключевых предприятий металлургического комплекса Донбасса. Дополнительной мерой стала работа с регионами-шефами. Более 60 субъектов «материковой» части России принимают участие в восстановлении промышленности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — отметил министр.

Он пояснил, что взаимодействие идет по линии привлечения регионального бизнеса к управлению бесхозяйными предприятиями, развития кооперационных связей, создания новых производств и восстановления простаивающих организаций. Наибольшую активность по этим направлениям проявляют Санкт-Петербург, а также Ленинградская, Челябинская, Ростовская и Липецкая области, Башкортостан и Чувашия.

В прошлом году совокупный объем выплавленной стали предприятиями новых регионов достиг 2,33 млн тонн (+25% к 2022 году). Президент Владимир Путин заявлял, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса нужно еще многое сделать, и власти будут постепенно решать эти задачи. Восстановление металлургических мощностей — одно из главных векторов Стратегии развития металлургического комплекса России до 2030 года. Правительство утвердило ее в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в июле Евросоюз закупил российских удобрений на €199 млн.