Экономист назвал развитие майнинга в России причиной волнения на Западе

Международная система межбанковских расчетов SWIFT планирует начать тестирование единой системы для трансграничных операций в криптовалюте. Компания планирует использовать свою сеть как платформу, которая объединит государственные и частные блокчейны с традиционными платежными инструментами. Это показывает намерения США отстаивать лидерство в сфере криптовалют и цифровой экономике, считает доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал о том, что Россия находится на пороге становления мировым лидером в майнинге криптовалют. Как отметил Ордов, перепечатки этой статьи в ряде СМИ Великобритании, Испании, Чехии, а также Арабских Эмиратов, Вьетнама и других стран говорят об обеспокоенности Запада.

По мнению журналистов Bloomberg, Россия, ранее не проявлявшая интереса к майнингу и даже планировавшая его запретить, внезапно изменила свою позицию. Причиной, пишет издание, могло послужить давление со стороны США.

«Теперь, спустя два с половиной года после предложенного ЦБ РФ полного запрета криптовалют, рост проблем с трансграничными платежами заставляет Кремль кардинально менять свою точку зрения. В прошлом месяце Владимир Путин подписал закон о майнинге криптовалют, который открыл путь к законодательному регулированию в стране, где в прошлом году было намайнено биткоинов на сумму около $3,5 млрд», — говорится в статье Bloomberg.

При этом собеседники американского агентства отмечают, что такой «разворот Кремля» в сторону майнинга может кардинально изменить расклад сил в глобальной цифровой экономике.

«Такой шаг разрушает сложившиеся правила, создавая новые риски и возможности с точки зрения международных финансов», — заявила в статье директор по развитию бизнеса американской майнинговой компании Luxor Technologies Лорен Лин.

Как подчеркнул Ордов, до принятия закона о майнинге в России, коллективный Запад не предполагал, что у него может появиться сильный конкурент.

«Добыча криптовалют – энергоемкая отрасль, а большинство стран испытывают сейчас дефицит энергоресурсов. Россия обладает развитой энергогенерацией и профицитом мощностей. Поэтому имеет большой потенциал для развития отрасли промышленного майнинга. В то же время, в Штатах сейчас наблюдается стагнация криптоотрасли», — сказал он.

В эфире платформы Smotrim, комментируя материал Bloomberg, владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора майнинговых дата-центров BitRiver Игорь Рунец отметил, что опасения США абсолютно не беспочвенные.

«Россия уверенно движется в сторону увеличения своей доли, это позволяет нам догнать и обогнать США в сфере цифровых платежей, в финансовой системе будущего», — сказал он.

Рунец уточнил, что это стратегическая отрасль, в которой США не могут даже представить себе утрату своего лидерства.

«Если Россия догоняет Америку в такой фундаментальной отрасли цифровой экономики, как майнинг, это значит, что Штаты уже не могут не считаться с Россией. Это значит, что Россия уже сегодня уверенно занимает свои позиции в экономике будущего, в цифровой экономике», — подчеркнул он.