Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У россиян уменьшился спрос на зарубежную недвижимость

«Ъ»: спрос россиян на зарубежную недвижимость значительно сократился

close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Спрос на зарубежную недвижимость у жителей России в этом году значительно снизился. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, в третьем квартале 2024 года количество запросов из России на покупку зарубежной недвижимости сократилось на 40%, а всех русскоязычных запросов — на 25%. По мнению экспертов, спрос на недвижимость за рубежом слабеет из-за геополитической напряженности и нестабильности российского рубля. Негативную роль также играют ограниченный платежеспособный спрос и сложности с переводами в зарубежные банки.

В настоящее время оставшиеся на рынке зарубежной недвижимости российские покупатели предпочитают инвестировать в небольшие объекты в Таиланде и Индонезии, а Турция и ОАЭ теряют популярность.

5 октября сообщалось, что Bank of Cyprus, крупнейший банк Кипра, после начала специальной военной операции на Украине закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих примерно 7 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что литовский банк усложнил жизнь россиян в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами