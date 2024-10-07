У россиян уменьшился спрос на зарубежную недвижимость

Спрос на зарубежную недвижимость у жителей России в этом году значительно снизился. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Так, в третьем квартале 2024 года количество запросов из России на покупку зарубежной недвижимости сократилось на 40%, а всех русскоязычных запросов — на 25%. По мнению экспертов, спрос на недвижимость за рубежом слабеет из-за геополитической напряженности и нестабильности российского рубля. Негативную роль также играют ограниченный платежеспособный спрос и сложности с переводами в зарубежные банки.

В настоящее время оставшиеся на рынке зарубежной недвижимости российские покупатели предпочитают инвестировать в небольшие объекты в Таиланде и Индонезии, а Турция и ОАЭ теряют популярность.

5 октября сообщалось, что Bank of Cyprus, крупнейший банк Кипра, после начала специальной военной операции на Украине закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих примерно 7 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что литовский банк усложнил жизнь россиян в Европе.