В России банки начали предлагать вклады под 21% годовых

В России крупнейшие банки на основе анализа экономической ситуации стали предлагать вклады под 20-21% годовых на срок от семи месяцев до одного года. Об этом заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич, передает «Прайм».

По его мнению, такой шаг банки сделали в связи с тем, что изменили оценку траектории ключевой ставки.

«Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения денежно-кредитной политики», — объяснил Зварич.

Кроме того, банки ориентируются на свою потребность в привлечении ликвидности от населения, продолжил он.

Ставки по вкладам могут измениться из-за инфляции: если банки увидят ее рост, то могут еще улучшить условия по депозитам, резюмировал аналитик.

До этого сообщалось, что в десяти крупнейших банках России за третью декаду сентября выросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях, она составила 18,71% годовых.

Сенатор РФ Ольга Епифанова отмечала, что ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки весной 2025 года, и сейчас россиянам выгодно открыть вклад от полугода до трех лет, чтобы зафиксировать высокую доходность.

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