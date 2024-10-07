Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России банки начали предлагать вклады под 21% годовых

Аналитик Зварич: российские банки стали предлагать вклады под 21% годовых

close
Shutterstock

В России крупнейшие банки на основе анализа экономической ситуации стали предлагать вклады под 20-21% годовых на срок от семи месяцев до одного года. Об этом заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич, передает «Прайм».

По его мнению, такой шаг банки сделали в связи с тем, что изменили оценку траектории ключевой ставки.

«Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения денежно-кредитной политики», — объяснил Зварич.

Кроме того, банки ориентируются на свою потребность в привлечении ликвидности от населения, продолжил он.

Ставки по вкладам могут измениться из-за инфляции: если банки увидят ее рост, то могут еще улучшить условия по депозитам, резюмировал аналитик.

До этого сообщалось, что в десяти крупнейших банках России за третью декаду сентября выросла средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях, она составила 18,71% годовых.

Сенатор РФ Ольга Епифанова отмечала, что ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки весной 2025 года, и сейчас россиянам выгодно открыть вклад от полугода до трех лет, чтобы зафиксировать высокую доходность.

Ранее экономист дал пять советов, как защитить вклад от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами