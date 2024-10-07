Сенатор рассказала, почему российских пенсионеров стало меньше

Повышение пенсионного возраста в России и более поздний выход на заслуженный отдых привели к сокращению количества пенсионеров в официальной статистике. Об этом «Газете.Ru» сказала сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Например, это связано с переходным периодом пенсионной реформы, предполагающим, что в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию выходят только те, кому она положена досрочно. Когда пенсионная реформа завершится, статистика начнет выравниваться. К тому же, в нашей стране наметился устойчивый тренд позднего выхода на пенсию по старости: работать после наступления пенсионного возраста стали чаще. Численность работающих пенсионеров за прошлый год сократилась лишь на 45 900 человек (в 2022 году число работающих пенсионеров сократилось на 600 000)», — отметила сенатор.

По ее словам, сегодня работодатели дают пенсионерам гораздо больше возможностей, чем раньше. Возрастная «планка» активно работающих пенсионеров смещается в сторону 63-64 лет, уточнила Епифанова. Она призвала разделять понятия «число пенсионеров» и «доля пенсионеров». Число пенсионеров сокращается в силу реформ, но их доля увеличивается, потому что население стареет, и это общемировая тенденция, пояснила сенатор.

По данным Социального фонда, на 1 января 2023 года в России было зарегистрировано 41,78 млн пенсионеров, а уже 1 июля их число сократилось до 41,38 млн. По состоянию на 1 января 2024 года пенсионеров было уже 41,075 млн человек.

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