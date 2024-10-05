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Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Роскачество: мошенники начали обманывать россиян от лица служб доставки

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Мошенники стали обманывать россиян, притворяясь сотрудниками популярных сервисов доставки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роскачество.

Чаще всего злоумышленники создают копии официальных профилей СДЭК, «Сбермаркета», «Яндекс доставки» или Delivery Club в мессенджере WhatsApp, после чего отправляют потенциальной жертве сообщение о готовности заказа к доставке. Якобы для отслеживания заказа аферисты направляют ссылку, которая на самом деле является фишинговой. Она ведет на поддельный сайт службы доставки, где покупателю предлагается ввести личные данные: номер карты, имя и пароль от онлайн-банка.

«Очередной вид мошенничества, направленный скорее на старшее поколение. Мы в очередной раз предупреждаем о том, что нельзя переходить ни по каким подозрительным ссылкам, тем более если вы не ожидаете никакой доставки», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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