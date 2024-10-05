Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейший банк Кипра закрыл счета тысяч россиян

Bank of Cyprus закрыл счета семи тысяч россиян из-за возросших рисков

close
Depositphotos

Bank of Cyprus, крупнейший банк Кипра, после начала боевых действий на Украине закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих примерно 7 тыс. россиян. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на комментарий представителя банка Карена Ле Канну.

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — говорится в ответе Ле Канну. При этом счета сохранились только у граждан России пенсионного возраста.

Банк объяснил свои действия «соблюдением международных стандартов» и «политикой управления рисками». По словам Ле Канну, риски оцениваются «исходя не из национальности клиента», а на «основе его финансовой активности».

Он также добавил, что банк продолжает сотрудничать с россиянами, которые легально проживают в Европе, не попали под санкции и ведут деятельность, соответствующую политике банка.

В апреле прошлого года Bank of Cyprus уведомил российских клиентов о предстоящем закрытии их счетов. Среди причин банк указал на налоговое резидентство в России, доходы, получаемые от компаний, попавших под санкции, а также удаленную работу на российские фирмы. Уведомления получили физические лица, оформившие вид на жительство в связи с покупкой недвижимости на Кипре, и даже россияне, находящиеся в стране по туристическим визам.

Ранее сообщалось, что литовский банк усложнил жизнь россиян в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами