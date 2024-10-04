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Раскрыт продукт, который Индия будет меньше закупать у России

Индия решила в ближайшие годы сократить покупки подсолнечного масла в России

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Depositphotos

Правительство Индии планирует в ближайшее время почти вдвое увеличить производство растительных масел, сократив тем самым закупки за рубежом, в частности, у России. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, его цитирует ТАСС.

По словам Моди, национальная программа по пищевым маслам и масличным семенам должна стимулировать внутреннее производство масличных семян. Таким образом программа будет поддерживать фермерское производство, а также поощрять устойчивые методы ведения сельского хозяйства.

Ожидается, что ради уменьшения зависимости от внешних рынков в правительстве намерены увеличить производство основных масличных культур. Среди них указаны такие культуры, как горчица, арахис, соя, а также подсолнечник и кунжут. Кроме того, в Индии планируют повысить эффективность извлечения масел.

Таким образом из задуманного правительством Индии следует, что производство растительных масел к 2031 году должно вырасти с 12,7 до 25,45 миллиона тонн. Такие результаты позволят закрыть порядка 72% внутренней потребности страны.

В прошлом году Индия ввела ограничения на продажу риса за рубеж для сдерживания местных цен перед выборами. Страна является крупнейшим экспортером этой зерновой культуры. Однако 3 октября Нью-Дели смягчили ограничения на экспорт товара, в результате чего рис в Азии резко подешевел.

Ранее Россия опустилась на третье место среди поставщиков товаров в Индию.

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