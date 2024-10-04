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Россия и Сербия продолжат совместно развивать энергетическую сферу

«Россети» и Elektromreza Srbije внедрят системы искусственного интеллекта

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Россети

Представители ПАО «Россети» во главе с генеральным директором Андреем Рюминым провели серию встреч с ведущей энергокомпанией Сербии Elektromreza Srbije и договорились совместно развивать энергетическую сферу, сообщает пресс-служба компании.

На встрече с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравкой Джедович-Ханданович стороны обсудили наиболее перспективные направления международного сотрудничества.

Также Андрей Рюмин провел отдельную встречу с министром правительства Сербии Ненадом Поповичем, в результате которой стороны договорились создать решения для эффективно интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрении систем искусственного интеллекта.

Андрей Рюмин поблагодарил дипломатический корпус Сербии за организацию визита делегации «Россетей» и содействие в укреплении международного отраслевого сотрудничества.

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