Авиаэксперт объяснил скачок цен на авиабилеты в России

Стоимость полета в экономклассе в России в период с 24 по 30 сентября могла вырасти на 6,5% из-за того, что россияне начали покупать билеты на новогодние рейсы. Об этом «Парламентской газете» рассказал главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя данные Росстата.

Он отметил, что данную ситуацию нельзя объяснить сезонностью, однако массовая покупка билетов на будущие периоды могла сыграть свою роль.

«В этом случае, конечно, средняя цена может и выше быть, потому что сейчас как раз билеты выкупаются, соответственно, перевозки на новогодних каникулах растут в цене», — уточнил Гусаров.

Руководитель туристического агентства «География» Елена Агаршева до этого говорила, что цены на авиабилеты в России не сильно изменятся к концу 2024 года. Она отметила, что их стоимость меняется в рамках инфляции. По ее словам, сейчас 80% пассажирских перелетов российских авиаперевозчиков приходится на внутренние направления, остальные — на международные. При этом стоимость последних будет зависеть от курса валюты, уточнила эксперт, поэтому предсказать, что будет с их стоимостью, сложно.

Ранее авиаэксперт оценил, что будет с ценами на авиабилеты в 2025 году.