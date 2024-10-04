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В Уфе завершилась конференция о цифровых технологиях нефтегазовой отрасли

«Роснефть» представила ПО для моделирования разработки месторождений

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Пресс-служба «Роснефти»

Специалисты «Роснефти» представили программное обеспечение (ПО) «РН-Альфа», с помощью которого можно моделировать разработки месторождений, а также подземной и наземной инфраструктуры, сообщает пресс-служба компании.

Новое ПО представили в рамках конференции «Цифровые технологии в добыче углеводородов: современные вызовы» в Уфе.

Новое ПО позволит бесшовно передавать данные от разработчиков месторождений к проектировщикам.

Всего на сегодняшний день «Роснефть» создала 24 программных модуля и 9 расчетных сервисов, а более 200 проектов были оцифрованы и загружены в базу данных ПО.

В «Роснефти» отметили, что новое ПО способно оперативно рассчитывать сотни возможных вариантов разработки месторождений.

Также на конференции эксперты отрасли обсудили современные технологии искусственного интеллекта, извлечения запасов в сложных геологических условиях, а также тенденции в профессиональной подготовке кадров.

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