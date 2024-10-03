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Стало известно, сколько россиян перекладывают деньги из банка в банк

«Выберу.ру»: 55% россиян перекладывают деньги из банка в банк под высокие ставки

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Почти половина — 41% — опрошенных россиян открыли только один вклад с оптимальными для себя условиями. 23% завели несколько выгодных депозитов в разных банках, а 36% вовсе не хранят деньги в финансовых учреждениях. 55% опрошенных вкладчиков перекладывают деньги из банка в банк под выгодный процент. Это следует из опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

То есть россияне в 55% случаев выбирают «короткие» вклады с максимальной доходностью для новых клиентов. Когда срок размещения средств заканчивается, они отправляют деньги на депозит в следующий банк. 11% опрошенных хранят средства на долгосрочных вкладах по средней ставке, а 34% анкетируемых в гонке за максимальной доходностью стараются комбинировать краткосрочные и долгосрочные предложения.

«Повышение ключевой ставки происходит в условиях растущей инфляции. Поэтому люди, ожидая дальнейшего увеличения цен, заинтересованы в получении более высокой доходности, чтобы компенсировать потерю покупательной способности. Банковский депозит является самым популярным и доступным для понимания инвестиционным инструментом, однако просчитать стратегию размещения средств все же непросто: российская экономика продолжает испытывать инфляционное давление, а ЦБ, в свою очередь, не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки», — отметил генеральный директор «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

По его словам, в данных условиях стоит диверсифицировать средства и выбирать как долгосрочные, так и краткосрочные вклады, чтобы иметь возможность оперативнее реагировать на изменения. Эксперт пояснил, что если клиенты опасаются замораживать средства надолго, стоит, рассмотреть депозиты с ежемесячным начислением процентов: в таком случае их можно будет снимать, а основное тело вклада продолжит приносить доход. Бурденко напомнил, что теперь общая сумма полученных процентов со всех существующих депозитов, превышающая 150 тыс. рублей, облагается налогом (13%).

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

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