Сенатор назвала срок выгодного вклада

ЦБ может приступить к снижению ключевой ставки весной 2025 года. Сейчас россиянам выгодно открыть вклад от полугода до трех лет, чтобы зафиксировать высокую доходность. Об этом «Газете.Ru» сказала cенатор РФ Ольга Епифанова.

«Банковские вклады, особенно в период высокой ставки ЦБ — отличный инструмент для сбережения и умножения денег. Отмечу, что ставки по вкладам в настоящее время существенно выше инфляции. Поэтому сегодня — время собирать. Для максимальной надежности можно разделить деньги на несколько частей до 1,4 млн рублей каждая (вклады до 1,4 млн застрахованы государством). Однако перед тем, как открыть вклад, необходимо досконально изучить все условия, которые предлагает банк», — отметила сенатор.

Она пояснила, что часто привлекательные проценты по депозитам предлагаются без капитализации и с выплатой в конце срока, а не ежемесячно. Кроме того, за досрочное расторжение договора вклада банки предлагают всего 0,01% годовых, а это существенный минус, напомнила Епифанова. По ее словам, если вкладчик не хочет отвлекать сбережения надолго, если деньги могут понадобиться в краткосрочной перспективе, подойдут вклады на срок от месяца до полугода. Сенатор призвала помнить, что начисленные проценты не потеряются, если вклад предусматривает пополнение и частичное снятие средств до неснижаемого остатка. Если такой опции в банковском договоре нет, проценты при досрочном закрытии депозита пропадут, уточнила сенатор.

Чтобы зафиксировать повышенную доходность на более долгий срок, Епифанова рекомендовала рассмотреть программы инвестиционно-накопительного страхования жизни. В такие программы лучше вкладывать деньги, которые не понадобятся в среднесрочной перспективе, пояснила эксперт.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19%. Ставки по вкладам в российских банках сейчас доходят до 23% при выполнении ряда условий клиентом.

Ранее сенатор назвала золотое правило пассивного дохода.