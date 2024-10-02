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Против создателей платежной системы UAPS и Cryptex возбудили дело

В Москве возбудили уголовное дело в отношении создателей UAPS и Cryptex

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Уголовное дело возбудили в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом , сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, которую цитирует пресс-служба ведомства.

В частности, ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело по за организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к информации, платежам и незаконную банковскую деятельность.

«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, <…> продаже банковских карт и личных кабинетов», — отметила Петренко.

По ее словам, главные клиенты данных сервисов — киберпреступники и хакеры, которые легализовывали свои доходы. За 2023 год оборот поступивших в них денежных средств составил более 112 млрд рублей. При этом преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

26 сентября власти США обвинили двух граждан России Сергея Иванова и Тимура Шахмаметова в том, что они якобы отмывали деньги через криптовалюту.

Ранее суд приговорил москвича к 40 месяцам тюрьмы за продажу краденых банковских данных.

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