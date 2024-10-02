Румыния потребовала унифицировать цены на энергию в ЕС

Восточная Европа не должна платить за энергию больше Западной, как это происходит в последние месяцы, заявил глава Минэнерго Румынии Себастьян Бурдужа. Его слова приводит ТАСС.

«Вместе с коллегами из Греции и Болгарии мы официально потребовали от Еврокомиссии справедливого отношения и функционального энергетического союза», — отметил он.

Цены на газ в Европе утром в среду выросли на 3%, достигнув в моменте $460,6 за 1 тыс. кубометров. Котировки подскочили из-за массированного ракетного удара Ирана по Израилю. Риски для мирового газового рынка из-за конфликта невелики, считают аналитики. Выпадение производимых двумя странами объемов газа будет практически незаметно, учитывая глобальные масштабы добычи этого энергоресурса.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан.