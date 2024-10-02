Песков не подтвердил, что глава Минэнерго обсуждал с Путиным «огосударствление» ТЭК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что глава Минэнерго Сергей Цивилев поднял на встрече с Владимиром Путиным вопрос об «огосударствлении» топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.

«Нет, я не могу это подтвердить», — сказал Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что ему нечего сказать на этот счет.

В марте Путин отмечал, что Россия не собирается массово переводить предприятия в государственную собственность.

1 октября президент Путин в первый раз провел встречу с новым министром энергетики. В ходе нее они обсудили ситуацию в топливно-энергетическом комплексе России.

В частности, Цивилев обратил внимание на проблемы, связанные с отключением электроэнергии, особенно на юге России. Он связал их с большим потоком туристов, высокой температурой и аварийными ситуациями, которые случались чаще обычного.

Ранее в России ввели прямой запрет на приватизацию имущества религиозного назначения.