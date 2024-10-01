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В Кремле прокомментировали проект бюджета на 2025 — 2027 годы

Песков: проект бюджета на 2025 — 2027 годы тщательно сбалансирован и выверен

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга назвал проект бюджета на 2025 — 2027 годы тщательно сбалансированным и выверенным.

На вопрос журналиста, не окажет ли отрицательного влияния на экономику увеличение статьи бюджета на оборону на 40%, Песков подчеркнул, что государство сохраняет весь объем бюджетных обязательств.

«Это тщательно сбалансированный и выверенный бюджет <...> Будут сохранены высокие темпы экономического развития», — пояснил Песков.

Он уточнил, что до начала обсуждения в парламенте давать оценки проекту бюджета может правительство.

До этого замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ Андрей Исаев заявлял, что все обязательства, которые государство взяло на себя, обеспечены в проекте федерального бюджета на 2025–2027 годы в полном объеме.

Он уточнил, что с учетом продления программы материнского капитала до 2030 года, по 1,7 трлн рублей заложено на выплаты в рамках материнского капитала и на поддержку для приобретения жилья семьями с детьми.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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