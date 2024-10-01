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Состояние богатейших россиян с начала года выросло на десятки миллиардов долларов

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года выросло на $31 млрд

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Shutterstock

Состояние богатейших бизнесменов РФ увеличилось на $31,025 млрд с начала 2024 года. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Bloomberg Billionaires Index отмечает, что с начала года сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $6,22 млрд, увеличив состояние до $25 млрд. Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло до $25,9 млрд (увеличилось на $5 млрд). В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $4,27 млрд, его состояние увеличилось до $28,2 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что состояние предпринимателя и основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 миллиарда.

В сентябре сообщалось, что американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году.

Ранее рейтинг богатейших женщин России в третий раз возглавила одна и та же предпринимательница.

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