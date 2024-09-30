Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу проект бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

В министерстве отметили, что проект бюджета разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Согласно ему, в 2025–2027 годах темпы экономического роста будут умеренными и составят 2,5–2,8%. В последующие годы, с 2028 по 2030, ожидается ускорение до 3,0–3,2%. Это позволит достичь темпов, которые соответствуют национальным целям развития.

Согласно проекту бюджета, доходы в 2025 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2026 году — 41,8 триллиона рублей, а в 2027 году — 43,2 триллиона рублей.

Расходы в следующем году запланированы на уровне 41,5 триллиона рублей, в 2026 году — 44,0 триллиона рублей, а в 2027-м — 45,9 триллиона рублей.

Ожидается, что дефицит бюджета составит 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% ВВП — в 2026 году и 1,1% — в 2027-м. Ненефтегазовый дефицит планируется сократить до 5,0% ВВП в 2027-м.

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