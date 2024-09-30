Сенатор назвала золотое правило пассивного дохода

Пассивный доход в виде инвестиций чреват рисками. Нужны значительные суммы первоначальных вложений, и их при неблагоприятном сценарии можно потерять. Золотое правило: бойтесь «легких» денег, сказала «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

«Основная задача пассивного дохода — давать стабильную прибыль без участия получателя дохода. Однако, как и любая другая инвестиционная стратегия, пассивный доход таит в себе определенные риски, о которых нельзя забывать. Пассивный доход в полном смысле слова — это инвестиционный счет, портфель из облигаций и дивидендных акций. Если что-то пойдет не так в инвестициях, есть риск потерять все вложенное», — отметила сенатор.

По ее словам, следует подходить к таким инвестициям взвешенно и диверсифицировать свой портфель, чтобы минимизировать потери. Во-вторых, многие схемы пассивного дохода основаны на привлечении новых участников по принципу «финансовой пирамиды». Как только приток новых «инвесторов» иссякает, вся система рушится, предупредила Епифанова. Поэтому она посоветовала тщательно изучать любой проект, прежде чем вкладываться в него. По словам эксперта, обещания «гарантированного сверхвысокого процента» — повод насторожиться.

По словам сенатора, если нет желания и умения работать с фондовым рынком, хорошим вариантом может стать банковский вклад. По ее словам, это самый простой вариант сегодня, однако не самый доходный: проценты по вкладам не всегда обгоняют инфляцию. Разумнее всего распределить деньги в нескольких банках по 1,4 млн рублей (предел страховой выплаты в случае отзыва лицензии у кредитного учреждения), рекомендовала эксперт.

Епифанова призвала не забывать, что многое зависит от внешних факторов, находящихся вне вашего контроля: изменения в законодательстве, экономические кризисы, форс-мажорные обстоятельства — все это может повлиять на стабильность пассивного дохода.

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