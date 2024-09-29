Правительство РФ согласовало проект федерального бюджета на три года

Кабинет министров РФ одобрил проект федерального бюджета, рассчитанный на 2025–2027 годы. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

«Одобрить проект <...> закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и внести его в Государственную думу [РФ] в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что решение было принято в ходе заседания 24 сентября.

В тексте проекта отмечается, что в следующем году доходы федерального бюджета должны составить 40 трлн 296 млрд рублей. Это почти на 12% больше по сравнению с суммой за 2024 год. При этом ожидается, что доля нефтегазовых поступлений вырастет до 73%.

Расходы федерального бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 41 трлн 469,5 млрд рублей. Из-за этого дефицит бюджета составит порядка 0,5% ВВП.

17 сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Во время заседания он обратил внимание, что власти страны должны придерживаться ответственной бюджетной политики. В том числе она выражается в обеспечении сбалансированности и устойчивости федерального бюджета и всей финансовой системы страны, пояснил российский лидер.

Ранее гражданам РФ рассказали о дополнительном источнике пополнения бюджета.