Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Группе «Россети» рассказали о темпах импортозамещения в сетевом комплексе

Глава «Россетей» Рюмин: импортозамещение остается приоритетом группы

close
Алексей Никольский/РИА Новости

Доля зарубежного оборудования в закупках Группы «Россети» снизились до 6-8%. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на сессии «ТЭК России: будущее начинается сегодня» в рамках «Российской энергетической недели».

По словам топ-менеджера, в 2014 году показатель превышал 40%. Импортозамещение остается приоритетным направлением работы группы, несмотря на кратное снижение доли импорта, отметил Рюмин.

Он добавил, что для достижения полноценного технологического суверенитета требуются инновационные разработки.

«Технологический суверенитет – это способность обеспечивать себя не только актуальными продуктами, но и инновациями. Правительство РФ инициировало разработку нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», который нацелен на рост доли отечественной продукции в энергетике», — сказал он.

Рюмин добавил, что «Россети» имеют собственную научную базу и центры высоковольтных испытаний.

«В этом году в Санкт-Петербурге открыли новый исследовательский комплекс – Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей. Уверен эти ресурсы помогут в решении поставленных задач», — отметил он.

В рамках сессии эксперты также отметили, что одним из ключевых трендов отрасли остается рост электропотребления. Это связано, прежде всего, со стремительным развитием технологий, в частности, созданием мощных центров обработки данных, инфраструктуры для электрического транспорта.

В ходе дискуссии были названы регионы-лидеры по потреблению энергоресурсов. По словам Андрея Рюмина, среди них субъекты Дальнего Востока: за последний год отпуск электроэнергии там вырос на 5%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами