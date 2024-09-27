В Группе «Россети» рассказали о темпах импортозамещения в сетевом комплексе

Доля зарубежного оборудования в закупках Группы «Россети» снизились до 6-8%. Об этом сообщил генеральный директор компании Андрей Рюмин на сессии «ТЭК России: будущее начинается сегодня» в рамках «Российской энергетической недели».

По словам топ-менеджера, в 2014 году показатель превышал 40%. Импортозамещение остается приоритетным направлением работы группы, несмотря на кратное снижение доли импорта, отметил Рюмин.

Он добавил, что для достижения полноценного технологического суверенитета требуются инновационные разработки.

«Технологический суверенитет – это способность обеспечивать себя не только актуальными продуктами, но и инновациями. Правительство РФ инициировало разработку нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», который нацелен на рост доли отечественной продукции в энергетике», — сказал он.

Рюмин добавил, что «Россети» имеют собственную научную базу и центры высоковольтных испытаний.

«В этом году в Санкт-Петербурге открыли новый исследовательский комплекс – Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей. Уверен эти ресурсы помогут в решении поставленных задач», — отметил он.

В рамках сессии эксперты также отметили, что одним из ключевых трендов отрасли остается рост электропотребления. Это связано, прежде всего, со стремительным развитием технологий, в частности, созданием мощных центров обработки данных, инфраструктуры для электрического транспорта.

В ходе дискуссии были названы регионы-лидеры по потреблению энергоресурсов. По словам Андрея Рюмина, среди них субъекты Дальнего Востока: за последний год отпуск электроэнергии там вырос на 5%.