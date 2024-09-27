В России рассказали о возможности создания рынка углеродных единиц между странами БРИКС

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) надеется, что будет создан единый рынок углеродных единиц между странами-членами БРИКС. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в беседе с телеканалом «Россия-24».

Он назвал такой возможный шаг «большим элементом взаимодействия».

«Потому что мы можем объединить все наши климатические проекты по общим правилам — торговать углеродными единицами на основе понятных правил и стандартов», — пояснил Дмитриев.

Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что глобальный рост экономики в текущем веке будет сосредоточен в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к объединению.

По словам российского лидера, страны, которые хотят вступить в БРИКС, видят перспективу в равноправном мироустройстве, уважают национальные интересы других государств.

Также глава государства заявил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику превысил долю «Большой семерки» (G7).

Ранее Путин рассказал о подготовке независимого платежного контура со странами БРИКС.