Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На РЭН-2024 прошла церемония вручения премии «Глобальная энергия»

Победителями премии «Глобальная энергия» стали ученые из Китая, США и Европы

close
«Глобальная энергия»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Глобальная энергия»

Исследования лауреатов нынешнего года, в той или иной степени, посвящены электрификации ключевых отраслей экономики, в том числе транспорта и промышленности, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в рамках церемонии вручения премии «Глобальная энергия» на форуме «Российская энергетическая неделя 2024», сообщается в Telegram-канале «Глобальная энергия».

«Это не случайность: рост доли электроэнергии в структуре первичного энергоспроса будет ключевым трендом в мировой энергетике в ближайшие десятилетия. Поэтому разработки в этой сфере становятся всё более актуальными», — отметил он.

Также в церемонии вручения премии принял участие генеральный директор и председатель правления компании «Россети» Андрей Рюмин, которая является членом ассоциации «Глобальная энергия».

Он отметил, что несмотря на большую историю премии, интерес к ней не угасает.

«Это показывает, что наука не знает границ. Каждый год в числе номинантов мы видим ученых, которые предлагают прорывные решения для электроэнергетики. В этот раз в числе победителей есть авторы работ, нацеленных на развитие систем накопления энергии и электротранспорта, снижение вредных выбросов. Без преувеличения, это актуальные вопросы. От их решения во многом зависит будущее отрасли», — сказал глава компании «Россети».

Лауреатами «Глобальной энергии» стали уроженец Китая, профессор Шеффилдского университета Цзы-Цян Чжу, пуэрториканец, профессор химии Корнеллского университета Эктор Абрунья и профессор Университета Цинхуа Мингао Оуян. В состав шот-листа премии в этом году вошли представители 11 стран и территорий, а изначально заявки были практически из всех частей света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами