На РЭН-2024 прошла церемония вручения премии «Глобальная энергия»

Исследования лауреатов нынешнего года, в той или иной степени, посвящены электрификации ключевых отраслей экономики, в том числе транспорта и промышленности, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в рамках церемонии вручения премии «Глобальная энергия» на форуме «Российская энергетическая неделя 2024», сообщается в Telegram-канале «Глобальная энергия».

«Это не случайность: рост доли электроэнергии в структуре первичного энергоспроса будет ключевым трендом в мировой энергетике в ближайшие десятилетия. Поэтому разработки в этой сфере становятся всё более актуальными», — отметил он.

Также в церемонии вручения премии принял участие генеральный директор и председатель правления компании «Россети» Андрей Рюмин, которая является членом ассоциации «Глобальная энергия».

Он отметил, что несмотря на большую историю премии, интерес к ней не угасает.

«Это показывает, что наука не знает границ. Каждый год в числе номинантов мы видим ученых, которые предлагают прорывные решения для электроэнергетики. В этот раз в числе победителей есть авторы работ, нацеленных на развитие систем накопления энергии и электротранспорта, снижение вредных выбросов. Без преувеличения, это актуальные вопросы. От их решения во многом зависит будущее отрасли», — сказал глава компании «Россети».

Лауреатами «Глобальной энергии» стали уроженец Китая, профессор Шеффилдского университета Цзы-Цян Чжу, пуэрториканец, профессор химии Корнеллского университета Эктор Абрунья и профессор Университета Цинхуа Мингао Оуян. В состав шот-листа премии в этом году вошли представители 11 стран и территорий, а изначально заявки были практически из всех частей света.