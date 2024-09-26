Эксперт назвал последствия внедрения новой платформы для расчетов внутри БРИКС

Вопрос создания платформы для расчетов внутри БРИКС назревал уже давно — по мере постоянного усиления санкционного давления со стороны недружественных стран на экономики стран союза. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Причем, давление усиливалось не только Россию, но также Иран, Китай, Индию и Бразилию. Для России, как и для всех стран БРИКС, подобная платформа будет способствовать дальнейшему росту торговли с контрагентами во всех странах БРИКС. Соответственно это формирует новые заказы, стимулирует экономический рост и положительно влияет на динамику реальных доходов населения. Так как объем санкционного давления на разные страны отличается, то это поможет и в торговле теми товарами, которые не находятся под санкциями в других странах БРИКС», — отметил Балынин.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По его словам, в настоящее время товарооборот внутри стран БРИКС активно наращивается, и Запад это раздражает, поэтому не исключены новые санкции. Балынин подчеркнул, что усиление давления Западом обуславливает необходимость защиты торговли между странами БРИКС.

Интерес к вступлению в БРИКС проявляют еще более 30 стран. Буквально недавно Турция подала заявку о вступлении.

По словам Балынина, это говорит о реально высокой востребованности единой финансовой платформы для взаимодействия между странами БРИКС. Причем за данной платформой огромное будущее: она может содействовать и формированию единого рынка банковских, страховых и пенсионных услуг, уверен Балынин. По его мнению, для запуска такой мощной платформы потребуется несколько лет, а в дальнейшем — еще несколько лет на отладку всех процессов, в том числе на закрытие узких мест, которые будут находить в недружественных странах.

В настоящее время Россия совместно со странами БРИКС проводит работу по организации собственного независимого платежного контура, который будет обслуживать всю внешнюю торговлю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передал 26 сентября сайт Кремля.

Ранее Путин заявил о росте доли стран БРИКС по вкладам в мировую экономику.