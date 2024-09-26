Путин высказался об отказе Запада от российских энергоносителей

Страны Запада сделали свой выбор, отказавшись от поставок дешевых российских энергоносителей в пользу более дорогих аналогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя», передает сайт Кремля.

Глава государства добавил, что в настоящее время Россия продолжает сотрудничать с зарубежными партнерами в сфере энергетики. В частности речь идет о работе в рамках ОПЕК+ и ФСЭГ. По словам Путина, стоящие перед российской энергетикой задачи будут решены.

«А значит, наши энергокомпании, их трудовые коллективы, вся отрасль в целом будут обеспечены стабильной, надежной работой на многие-многие годы вперед», — сказал президент России.

Также в рамках пленарного заседания Путин заявил, что США и ЕС вводят незаконные санкции на энергетических рынках, потому что не справляется с конкуренцией. Президент обратил внимание, что политики Запада прибегают к дискриминации, подавая конкуренцию «под маской мнимой солидарности» или борьбы за права человека.

Ранее Путин рассказал о надежде Запада на выгоду от введения санкций.