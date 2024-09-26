Стало известно, когда запустят железную дорогу из Якутии в Хабаровский край

Тихоокеанская железная дорога от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае заработает уже в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.

Уточняется, что частная магистраль пройдет от Эльгинского месторождения в Якутии до порта «Эльга» в Хабаровском крае.

Ее начали строить в 2022 году, первоначально планировалось достроить к концу 2024 года.

В конце июля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал развитие Восточного полигона железных дорог (объединяет БАМ и Транссиб) приоритетом, подтвердив, что провозные мощности двух магистралей намерены нарастить до 270 млн тонн по итогам 2032 года. В кабмине уточнили, что работы по модернизации Восточного полигона железных дорог обойдутся в 3,7 трлн рублей.

Ранее Путин назвал одну из главных задач для России.