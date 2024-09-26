Путин раскрыл общую задачу стран ОПЕК+ в энергосфере

Россия и Экваториальная Гвинея считают своей общей задачей стабилизацию мировых энергетических рынков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с коллегой из этой страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, сообщает ТАСС.

«Ваша страна является нашим партнером и в организации производителей, экспортеров газа, и в ОПЕК+, — отметил российский президент.

Он напомнил, что общей задачей является стабилизация мировых энергетических рынков.

26 сентября Путин на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что США и ЕС вводят незаконные санкции на энергетических рынках, потому что не справляется с конкуренцией. Он обратил внимание, что политики стран Запада прибегают к дискриминации, подавая конкуренцию «под маской мнимой солидарности» или борьбы за права человека. Российский лидер напомнил, что в руках американских и европейских властей стран оказались основные элементы инфраструктуры глобального энергорынка.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о необходимости единой энергетической стратегии БРИКС.