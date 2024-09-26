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Путин поручил подготовить план развития «Газпрома» на десять лет

Путин поручил руководству «Газпрома» создать план развития компании на 10 лет

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» вместе с правительством подготовить план на 10 лет по развитию компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

Путин отметил, что программа социальной газификации в России идет хорошими темпами, и в этом заслуга «Газпрома».

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября.

Ранее «Газпром» сообщил о рекордных объемах поставок газа россиянам.

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