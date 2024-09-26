Эксперт спрогнозировал среднюю пенсию в 2025 году

Средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году составит 23 тыс. рублей для работающих россиян и 25 тыс. рублей — для неработающих. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В начале следующей недели будут внесены проекты федеральных законов о федеральном бюджете, бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Тогда мы сможем сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Темпы роста данного показателя во многом будут определяться параметрами индексации. Но важно напомнить, что в следующем году мы возвращаемся к индексации пенсии работающим пенсионерам, что позитивно отразится и на показателе среднего размера пенсии», — отметил экономист.

Он назвал зарплату ключевым фактором, влияющим на размер страховой пенсии по старости. Именно от размера заработной платы зависит количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются гражданину, пояснил экономист. Поэтому для того, чтобы в будущем претендовать на высокую пенсию, крайне важно предпринимать все усилия на максимизацию ежегодно получаемого дохода в настоящем, посоветовал эксперт. С учетом текущих подходов к порядку формирования пенсионных прав получение заработной платы за 2024 год в сумме 2,225 млн рублей и более позволит сформировать их в максимальном объеме (10 пенсионных баллов в год).

Балынин назвал полезным иметь несколько источников официального дохода, так как это позволяет минимизировать риски потери одного из них, а также помогает создать кубышку «на черный день». Экономист напомнил, что формирование пенсионных прав производится только при получении трудовых доходов, которые формируют обязанность работодателя уплачивать страховые взносы. Например, у самозанятых пенсионные права в рамках обязательного пенсионного страхования не формируются, подчеркнул эксперт.

По данным Социального фонда, медианная пенсия у работающих россиян находится на уровне 18,6 тыс. рублей, в то время как у незанятых — 23,4 тыс. рублей.

Ранее депутат назвал сумму справедливой пенсии для неработающих россиян.