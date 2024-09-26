Названы зарубежные города, где россияне запланировали октябрьский отпуск

Доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на октябрь выросла на 29% по сравнению с сентябрем, до 46%. Самым популярным направлением для отдыха стал Стамбул (Турция) — 8% всех бронирований. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

На Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан) пришлось по 7% бронирований, на Анталью (Турция) — 6%, Баку (Азербайджан) — 5%, Дубай (ОАЭ) — 4%. На Тбилиси (Грузия), Алматы (Казахстан), Пхукет (Таиланд) и Минск (Беларусь) пришлось по 3% бронирований.

Из указанных направлений дешевле всего обойдется билет в Минск, а дороже всего — на Пхукет. Из Москвы в октябре перелет туда-обратно в Минск стоит от 7 024 рублей на одного пассажира, а на Пхукет — от 53 983 рублей. Из Санкт-Петербурга улететь в Минск можно от 9 530 рублей, а на Пхукет — от 55 026 рублей. Из Екатеринбурга — от 17 311 рублей и от 68 286 рублей соответственно.

Средняя продолжительность заграничных поездок в октябре составила девять дней. На Пхукете россияне проведут больше всего времени — две недели, а самый непродолжительный отпуск планируют в Минске — четыре дня. Доля семейных путешественников увеличилась на 48%.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее сообщалось , что почти каждый пятый пассажир полетит в Москву в октябре.