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Основатель ГК «Дело» призвал «раскатывать» новые экспортные маршруты

Глава ГК «Дело» Шишкарев: для экспорта нужно создавать альтернативные маршруты

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ГК «Дело»

Для достижения национальных целей по наращиванию объемов экспорта необходимо создавать новые перспективные маршруты для российских товаров. Такое мнение председателя совета директоров группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева приводит официальный Теlegram-канал группы.

Основатель ГК «Дело» считает, что «достичь национальных целей по экспорту можно, только «раскатывая» альтернативные маршруты».

«Не только через порты Юга и Северо-Запада — большие перспективы вижу в выходе к Индийскому океану по коридору «Север-Юг», развитии Северного морского пути», — уточнил Сергей Шишкарев.

Основатель ГК «Дело» обратил внимание на значительные дисбалансы в области экспорта и импорта, которые в ближайшие годы не способно решить только расширение Восточного полигона даже при самом оптимистичном сценарии.

Помимо развития альтернативных маршрутов, Шишкарев призвал создавать собственную транспортную инфраструктуру за рубежом. «Нужно строить наши транспортно-логистические центры за рубежом, чтобы были свои склады, терминалы, флот», — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, на котором заявил о необходимости наращивать экспортный потенциал страны.

В частности, глава государства призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта и обеспечить транспортную связанность с перспективными рынками Глобального Юга.

Накануне состоялся семинар с участием представителей власти, экспертов и профильного бизнеса, приуроченный к заседанию Госсовета.

В рабочей группе «Логистика на целевые рынки» обсуждали субсидирование перспективных недозагруженных маршрутов с целью разгрузить Восточный полигон — главное «узкое место» российской транспортной системы в условиях «разворота на Восток».

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