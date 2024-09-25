Основатель ГК «Дело» призвал «раскатывать» новые экспортные маршруты

Для достижения национальных целей по наращиванию объемов экспорта необходимо создавать новые перспективные маршруты для российских товаров. Такое мнение председателя совета директоров группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева приводит официальный Теlegram-канал группы.

Основатель ГК «Дело» считает, что «достичь национальных целей по экспорту можно, только «раскатывая» альтернативные маршруты».

«Не только через порты Юга и Северо-Запада — большие перспективы вижу в выходе к Индийскому океану по коридору «Север-Юг», развитии Северного морского пути», — уточнил Сергей Шишкарев.

Основатель ГК «Дело» обратил внимание на значительные дисбалансы в области экспорта и импорта, которые в ближайшие годы не способно решить только расширение Восточного полигона даже при самом оптимистичном сценарии.

Помимо развития альтернативных маршрутов, Шишкарев призвал создавать собственную транспортную инфраструктуру за рубежом. «Нужно строить наши транспортно-логистические центры за рубежом, чтобы были свои склады, терминалы, флот», — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета, на котором заявил о необходимости наращивать экспортный потенциал страны.

В частности, глава государства призвал бороться с логистическими барьерами для российского экспорта и обеспечить транспортную связанность с перспективными рынками Глобального Юга.

Накануне состоялся семинар с участием представителей власти, экспертов и профильного бизнеса, приуроченный к заседанию Госсовета.

В рабочей группе «Логистика на целевые рынки» обсуждали субсидирование перспективных недозагруженных маршрутов с целью разгрузить Восточный полигон — главное «узкое место» российской транспортной системы в условиях «разворота на Восток».