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Иранская компания выходит на российский рынок бытовой техники

«Ъ»: иранская Entekhab Group намерена купить завод Midea в Татарстане

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Иранский производитель бытовой техники Entekhab Group ведет переговоры о приобретении завода холодильников китайского бренда Midea в Татарстане. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Предприятие, расположенное в ОЭЗ «Алабуга», было запущено в 2020 году с инвестициями около 1 млрд руб. Производственная мощность завода составляет 350 тыс. единиц техники в год.

Midea не смогла достичь запланированных показателей продаж, что привело к переговорам с иранской компанией. Для Entekhab Group это возможность выйти на российский рынок и расширить производство, пишет издание.

Ранее иранская компания вела переговоры с турецким предприятием Vestel во Владимирской области, но стороны не пришли к соглашению. Entekhab Group также рассматривала варианты приобретения заводов Samsung и LG.

До этого стало известно, что Иран планирует в течение полугода запустить карты «Мир», объединив их с национальной системой «Шетаб». Также обсуждается возможность использования карт «Мир» туристами из России в Индонезии. Эти шаги направлены на расширение международного использования российской платежной системы.

Ранее депутат рассказал , почему россиянам не хватает автозапчастей.

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