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Россиянам рассказали, стоит ли покупать зарубежную недвижимость

Экономист Сироткин призвал россиян не покупать зарубежную недвижимость

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Depositphotos

Россиянам не стоит покупать зарубежную недвижимость. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Он сказал, что сейчас не инвестировал бы за рубеж вообще из-за санкций.

«Вероятность того, что вас могут обмануть за рубежом, возрастает. Но я знаю, что люди последние несколько лет активно приобретали недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, а кто-то приобретал недвижимость в Турции, но турецкий рынок сейчас уже перегрет, перекуплен, и условия по приобретению уже не такие выгодные», — сказал экономист.

Вложения в зарубежную недвижимость чреваты ограничениями, которые могут на россиян наложить в не самое благоприятное время, заключил экономист.

С 2022 года Запад ввел против России более 16 тыс. санкций. По  словам сенатора РФ Ольги Епифановой, в настоящее время действует много разных неформальных санкций против России и россиян, включающих в себя социокультурные, образовательные и экономические ограничения.

Ранее сообщалось , что США расширили антироссийские санкции.

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