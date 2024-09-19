США расширили санкции против России и ввели ограничения в отношении гражданина РФ, двух банков и еще одной организации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на минфин Соединенных Штатов.

Так, рестрикции введены против Дмитрия Никулина, 1975 года рождения, ПАО «Тимер Банк», зарегистрированного в Южной Осетии Международного расчетного банка, а также ООО «Стройтрейд».

Как уточняет министерство, обновления санкционного списка касаются КНДР, Сирии и Российской Федерации.

16 сентября советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард заявила, что американские власти планируют расширить антироссийские санкции на страны, которые содействуют РФ в обходе этих ограничений.

Она также отметила, что американские ограничения наиболее эффективны, когда они носят многосторонний характер и поддерживаются союзниками США.

В сентябре Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Также под рестрикции попали RT и главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, АНО «ТВ-Новости», НКО «Евразия» и ее гендиректор Нелли Парутенко.

Ранее в МИД России сравнили санкции США с многоголовой гидрой.