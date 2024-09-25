Депутат рассказал, почему россиянам не хватает автозапчастей

Из-за западных санкций россияне ощущают недостаток иностранных комплектующих и рост цен на товары. Например, на треть повысилась стоимость продуктовой корзины. Об этом «Газете.Ru» сказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«В отношении России введено более 16 тыс. санкций. Все они направлены на то, чтобы сделать жизнь человека хуже, настроить негативно. С рынка ушло более 45 брендов одежды, свыше 40 производителей техники, включая автомобили, и 10 продуктовых холдингов. В среднем десяток яиц подорожал на 31%, сахар на 21%. Тем временем продуктовая инфляция по данным Росстата — 9,85%», — отметил Никитин.

По его словам, ситуация усугубилась ростом ключевой ставки (сейчас — 19%) и, как следствие, ставок ипотечных, потребительских кредитов и недвижимости. Таким образом, доходы россиян не успевают за повышением цен и инфляцией, подчеркнул депутат.

При этом большинство населения адаптировалось к новой реальности, уверен Никитин. По его словам, за годы истории жители России уже проживали переломные моменты.

Никитин уточнил, что российские производители активно ищут альтернативы и разрабатывают аналоги. Помимо этого, на рынок выходят поставщики из азиатских стран, что создает конкуренцию и приводит к снижению цен на некоторые товары, добавил депутат.

Эксперт видит рост популярности отечественных брендов одежды, количество которых уже более 35 тыс. Промышленное производство увеличилось на 4,4%, а сельское хозяйство на 5,5%, констатировал Никитин. Он заключил, что Россия прошла сложный период адаптации и доказала, что введенные западом санкции не дали ожидаемого эффекта.

Как сообщала сенатор РФ Ольга Епифанова, сейчас действует много всевозможных неформальных санкций против России и россиян, которые включают в себя социокультурные, образовательные и экономические ограничения — их стремятся ввести страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия, Япония и ряд скандинавских стран.

Ранее США расширили санкции против России.