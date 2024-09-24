Греф заявил, что экономика России растет темпами выше прогнозов

Экономика России растет темпами выше прогнозов экспертов. Об этом председатель правления Сбера Герман Греф заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Экономика растет, в общем, темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики. Прогнозы были в районе 1-2%», — сказал Греф.

По его словам, в 2024 году Сбер ожидает, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составит 3,8%.

В сентябре министерство экономического развития РФ улучшило прогноз роста ВВП страны в нынешнем году с 2,8% до 3,9%.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика устойчиво развивается, и по итогам года рост ВВП может превысить прошлогодние показатели. В августе глава государства рассказал, что ВВП вырос на 4,6% за первые шесть месяцев текущего года.

Ранее Путин назвал задачу российской экономики.