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Россияне стали заметно больше интересоваться эзотерикой

Yota: число посещений эзотерических сайтов в России за год выросло на четверть

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Depositphotos

За последний год число посетителей эзотерических сайтов в России подскочило на четверть. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков Yota.

Наибольший прирост числа пользователей фиксировался на ресурсах, посвященных нумерологии, — в 1,5 раза. Трафик на них взлетел в 1,7 раза.

Самыми популярными среди всех эзотерических порталов являются сайты по астрологии. Их посещает каждый второй пользователь этого сегмента. При этом чаще всего россияне отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах.

Основная доля посетителей таких сайтов — люди в возрасте от 26 до 45 лет. На них приходится 56% трафика.

Общее время, которое пользователи из РФ проводят на подобных порталах, за год выросло на 19%.

В прошлом году эзотерика вошла в топ-5 курсов, пользующихся спросом среди россиян. Оборот онлайн-школ по обучению подобным практикам достиг 1 млрд рублей.

Ранее стало известно, сколько российских бизнесменов обращались к тарологам.

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