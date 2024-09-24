Финляндия досрочно вернет панд Китаю

Две панды, подаренные Финляндии председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в страну в 2017 году и содержащиеся в зоопарке в Эхтяри, будут возвращены в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз зоосада.

Председатель правления парка Ристо Сивонен отметил, что в Финляндии получили важную помощь и поддержку от китайского партнера, задачей которого было отвечать за международную программу защиты гигантских панд.

«Несмотря на это и на многочисленные усилия зоопарка, мы оказались в ситуации, когда нам пришлось принять трудное решение вернуть панд», — заявил Сивонен.

В пресс-релизе уточняется, что причиной такого решения стала совокупность многих факторов, в числе которых сокращение ежегодного числа туристов, вызванное пандемией коронавируса и ситуацией на Украине, а также значительного роста инфляции и процентных ставок. В связи с тяжелыми финансовыми обстоятельствами зоопарк не может позволить себе содержать панд далее — животных возвратят в Китай до конца текущего года.

В середине сентября первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, панда Катюша из Московского зоопарка спустя определенное время вернется в Китай.

Большая панда — неофициальный символ Китая. Все панды мира (как рожденные в дикой природе, так и рожденные в неволе) являются собственностью КНР. Зоопарки не могут купить панду, но могут взять на временное содержание.

Ранее панда напала на смотрительницу в китайском зоопарке.