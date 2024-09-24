Россиянам рассказали, какой вид платежа по ипотеке выгоднее

Дифференцированные платежи по ипотеке подойдут заемщикам с высокими доходами. Если размер ежемесячных выплат критичен, лучше выбрать аннуитетный платеж. Об этом «Газете.Ru» сказала cенатор РФ Ольга Епифанова.

«Существует два вида расчетов ежемесячных платежей по кредиту: дифференцированный и аннуитетный. Они различаются формулой расчета и соотношения основного долга и процентов. Аннуитетный заем погашается равными ежемесячными платежами, дифференцированный — с уменьшением суммы платежа, то есть, сначала плата больше, в конце срока — меньше», — пояснила сенатор.

Она привела пример. Если ипотечный кредит равен 5 млн рублей, оформлен на 15 лет (180 месяцев) по ставке 14% годовых, сумма ежемесячной выплаты в случае аннуитетного платежа составит 66 587,06 рублей и будет неизменной в течение всего срока договора. При дифференцированном платеже первая выплата составит 86 111,11 рублей, а последняя — 28 101,85 рублей, уменьшаясь от месяца к месяцу.

Епифанова сказала, что при аннуитетных платежах в первую треть срока заемщик по большей части выплачивает банку проценты, а затем уже возвращает сам долг. При дифференцированных платежах основной долг уменьшается равномерно, и в итоге, заемщик выплачивает меньше процентов, уточнила сенатор.

Если размер ежемесячного платежа для заемщика критичен, лучше выбрать аннуитет, рекомендовала Епифанова. Если не критичен, выгоднее дифференцированное погашение, но надо помнить, что при этом способе в первые годы платежи на треть выше, чем аннуитетные, и уравниваются с ними только лет через шесть, добавила сенатор. Если гасить ипотеку по графику, дифференцированный платеж выгоднее, но, если планируется досрочное погашение, большой разницы нет, уточнила Епифанова. Досрочно гасить аннуитетный кредит лучше на начальных сроках, а сумму досрочного погашения выгоднее вносить в день очередного платежа, заключила сенатор.

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