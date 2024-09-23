КС поставил новое условие руководствам школ

Конституционный суд России запретил включать плату за переработки в заработные платы учителей с окладом ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда). Об этом сообщается на сайте суда.

Поводом для решения суда стала жалоба учительницы начальных классов Е.Н. Харюшевой, которая обнаружила, что руководство школы включило компенсации за ее переработки в заработную плату, не превышающую минимального размера оплаты труда, делая их доплатой до минимального размера оплаты труда. Таким образом, работодатель фактически уклонился от уплаты компенсаций женщине за переработки.

Перед обращением в Конституционный суд Харюшева несколько раз сталкивалась с отказом в выполнении требований оплачивать ее дополнительную работу отдельно.

До этого сообщалось, что средняя зарплата учителя в Москве достигла 75,2 тыс. руб.

Ранее в Совфеде предложили сделать нижний порог зарплаты учителей не ниже двух МРОТ.