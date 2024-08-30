Стало известно, сколько получают учителя

Российские работодатели с января по август 2024 года опубликовали более 75,6 тыс. вакансий для учителей (+16% за год). Лидером по размеру заработка для педагогов является Москва, где работодатели готовы предложить 75,2 тыс. рублей в среднем. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru в преддверии Дня знаний 1 сентября.

На втором месте по уровню зарплат оказался Камчатский край (75 тыс. рублей), а третье место разделили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 тыс. рублей в каждом регионе). Диапазон средних зарплат у учителей в первые почти восемь месяцев года в России варьируется от 34,4 тыс. рублей до 70 тыс. рублей. Сильнее всего за год средние зарплаты для педагогов выросли в Камчатском крае (+45%), в Магаданской и Владимирской областях (+39% и +33% соответственно).

Наибольшую долю в общем числе вакансий для учителей занимает Москва (19%). Далее идут: Санкт-Петербург (12%), Московская область (6%), Краснодарский край (5%), Республика Татарстан и Свердловская область (по 4% каждый регион).

Среди регионов, где год к году число вакансий увеличилось заметнее всего, первое место занимает Республика Северная Осетия-Алания, где рост составил практически три раза. На втором месте – Республика Адыгея (в 2,1 раза больше вакансий для учителей), на третьем – Курганская область (вдвое).

Требуются в основном педагоги с опытом работы от одного года до трех лет – таких вакансий размещено 47%. Год к году компании-наниматели стали лояльнее к молодым специалистам: доля предложений о работе, в которых образовательные учреждения готовы рассмотреть новичков в профессии, выросло с 33% до 37%.

Большая часть вакансий для преподавателей сегодня открыта различными онлайн-школами и центрами дополнительного образования – в этих учреждениях особым спросом пользуются учителя иностранных языков и программирования. Вакансии в общеобразовательных учреждениях (как государственных, так и частных) встречаются реже, однако накануне учебного года спрос вырос и здесь.

Наиболее востребованными являются педагоги по английскому языку (12% вакансий), математике (11% вакансий), учителя начальных классов и русского языка (по 6% вакансий).

Исследование было проведено в августе 2024 года.

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