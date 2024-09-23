Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Австралийские супермаркеты обвинили в массовых махинациях со скидками

АССС обвинила две сети гипермаркетов Австралии в махинациях со скидками

close
Shutterstock/FOTODOM

Австралийская антимонопольная служба начала расследование в отношении двух австралийских сетей гипермаркетов — Woolworths и Coles — из-за подозрения в махинациях со скидками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

Антимонопольная служба выявила, что две сети гипермаркетов преднамеренно повышали «цены на ряд позиций на 15%, чтобы потом, якобы предоставляя скидку, продавать их по обычной или даже немного завышенной цене», представляя это как скидку.

По данным АССС, Woolworths за более чем полтора года продала по меньшей мере 266 позиций по завышенной цене, а Coles — 245. Подобные махинации считаются нарушением прав потребителей, поскольку они вводят покупателей в заблуждение об уровне цен на рынке, лишая их возможности сделать свободный и обоснованный выбор.

До этого в Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом за банковские и имущественные махинации. 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены.

Ранее россиян предупредили о мошеннических уловках со скидками к 1 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами