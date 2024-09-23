Австралийские супермаркеты обвинили в массовых махинациях со скидками

Австралийская антимонопольная служба начала расследование в отношении двух австралийских сетей гипермаркетов — Woolworths и Coles — из-за подозрения в махинациях со скидками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Комиссии по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

Антимонопольная служба выявила, что две сети гипермаркетов преднамеренно повышали «цены на ряд позиций на 15%, чтобы потом, якобы предоставляя скидку, продавать их по обычной или даже немного завышенной цене», представляя это как скидку.

По данным АССС, Woolworths за более чем полтора года продала по меньшей мере 266 позиций по завышенной цене, а Coles — 245. Подобные махинации считаются нарушением прав потребителей, поскольку они вводят покупателей в заблуждение об уровне цен на рынке, лишая их возможности сделать свободный и обоснованный выбор.

До этого в Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом за банковские и имущественные махинации. 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены.

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