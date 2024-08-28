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В Европе арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом

В Болгарии арестовали россиянина, объявленного в розыск Интерполом за махинации

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Edgar Su/Reuters

Объявленный в международный розыск россиянин арестован на черноморском курорте в Болгарии. Об этом сообщает портал Varna24 со ссылкой на полицию Варненской области.

Арест был произведен утром 28 августа в рамках спецоперации с участием сотрудников национальной и региональной полиции Болгарии. Сообщается, что 58-летний разыскиваемый скрывался на территории курортного комплекса святых Константина и Елены.

В полиции рассказали, что Интерпол объявил россиянина в международный розыск за банковские и имущественные махинации.

28 июля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что из Камбоджи в Россию депортировали троих россиян, обвиняемых в многомиллионном мошенничестве.

В конце июня сообщалось, что россиянка Вероника Лебедева, являющаяся сообщницей ранее выданного фигуранта дела о мошенничестве на 67 млн рублей, экстрадирована из Бразилии в РФ.

Ранее глава МВД России заявил о проблемах во взаимодействии с Интерполом.

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