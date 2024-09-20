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Товарооборот России и ЕС вырос впервые с прошлой осени

Объем торговли России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Товарооборот России со странами Евросоюза в июле увеличился на 23% в месячном выражении и составил €6,03 млрд. Объем торговли вырос впервые с ноября 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Экспорт товаров из РФ на европейский рынок в июле подскочил на 21% и достиг €3 млрд. Страны ЕС за период нарастили поставки в Россию на 24,5%, до €3,03 млрд.

Главным торговым партнером России в ЕС оставалась Германия. Товарооборот между двумя странами в июле вырос на четверть и составил €836 млн. В тройку также вошли Италия (+38%, €829 млн) и Венгрия (+12%, €518 млн).

Сильнее всего за июль выросла торговля РФ с Финляндией — в 3,1 раза, до €226 млн. Товарооборот с Хорватией взлетел в 2,7 раза и достиг €58 млн, с Румынией — в 2,6 раза, до €41 млн.

Между тем Кипр в июле сократил объем торговли с Россией в шесть раз, до €266 тыс. Товарооборот РФ с Данией просел вдвое, до €25 млн.

В прошлом месяце товарооборот России и Японии подскочил почти на четверть. Прирост произошел за последние два года.

Ранее белорусский посол оценил темпы роста торговли республики с Россией.

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