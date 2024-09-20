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Зимой на Украине ожидают отсутствие связи до 20 часов в сутки при блэкауте

Минцифры: на Украине в случае блэкаута зимой связи не будет до 20 часов в сутки

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Shutterstock/Bang Gambar

Мобильная связь на Украине этой зимой из-за блэкаутов может быть доступна только четыре-шесть часов в сутки. Об этом сообщил глава направления развития мобильного интернета Минцифры Украины Станислав Прибитько в интервью местным журналистам, передает украинское издание «Страна.ua».

Украинское правительство ранее решило обязать мобильных операторов к 2025 году обеспечить связь без питания от электросети в течение 10 часов, но, как заявил Прибитько, ни один оператор не успеет на 100% выполнить эти требования к зиме.

Мобильные операторы объясняют это тем, что при длительных отключениях аккумуляторы на ретрансляторных вышках и кабельных маршрутизаторах не будут успевать заряжаться, а персонала на подготовительные работы не хватает из-за мобилизации.

Накануне Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине опубликовала отчет, в котором говорится, что отключения электроэнергии зимой могут длиться до 18 часов в сутки.

Ранее ЕК предупредила, что зимой Украина может остаться без света и воды.

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