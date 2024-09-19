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Россияне рассказали о том, как копят на пенсию в 2024 году

РБК: россияне не спешат вступать в программу долгосрочных сбережений

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Shutterstock

Большинство россиян не готовы участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Из 2,5 тыс. опрошенных 46% не хотят рисковать своими накоплениями, 24% недостаточно информированы или не имеют свободных средств, а 12% вообще не слышали о программе. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный опрос.

Только 8% респондентов уже участвуют в ПДС, 5% планируют это сделать, и еще 5% затруднились с ответом. По данным Банка России, на 9 сентября россияне открыли 1,2 млн договоров и вложили в программу около ₽65 млрд.

Программа долгосрочных сбережений, инициированная правительством, начала действовать с 1 января 2024 года. Ее цель — формирование дополнительного дохода на пенсии и создание финансовой подушки безопасности.

Государство предлагает ряд стимулов для участников ПДС, включая софинансирование до ₽36 тыс. в год, налоговый вычет и страхование вложений на сумму ₽2,8 млн. Минимальный срок участия — 15 лет или достижение пенсионного возраста.

В начале августа сенатор Ольга Епифанова рассказала о двух ключевых плюсах программы долгосрочных сбережений (ПДС) — государственном софинансировании и налоговых льготах. Программа позволяет гражданам получать доплаты от государства и вернуть НДФЛ с вложений до 52 тыс. рублей.

Ранее ЦБ запланировал внести изменения в программу долгосрочных сбережений.

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