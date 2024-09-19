Бывшие сотрудники компании Oracle попросили власти РФ не лишать их премий

Бывшие сотрудники российского офиса компании Oracle «Оракл Компьютерное Оборудование» попросили власти РФ не лишать их премий и защитить их интересы. Об этом пишет РБК.

По данным издания, речь идет о более чем 50 бывших сотрудниках российской «дочки» американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования. Они попросили власти сохранить выплаты, которые получили от Oracle в 2022 году. Соответствующее письмо они направили в адрес президента России Владимира Путина и в его администрацию, а также уполномоченному по правам человека Татьяны Москальковой.

В письме бывшие сотрудники компании указали на то, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за сворачивание деятельности Oracle в России на них и обязать их выплатить премии и выходные пособия.

«Ситуация показывает уязвимость российских специалистов перед крупными кредиторами Oracle, которые получают поддержку от государства. Если с сотрудников будут взысканы деньги за их работу, это приведет их и их семьи к финансовым трудностям из-за решений, принятых иностранными компаниями», — говорится в обращении.

До этого РБК сообщало, что экс-сотрудников компании «Оракл Компьютерное Оборудование», которая является российской «дочкой» американского разработчика программного обеспечения (ПО) Oracle, хотят заставить вернуть премии.

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