Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшие сотрудники компании Oracle попросили власти РФ не лишать их премий

РБК: экс-сотрудники Oracle попросили власти РФ не лишать их премий

close
Reuters

Бывшие сотрудники российского офиса компании Oracle «Оракл Компьютерное Оборудование» попросили власти РФ не лишать их премий и защитить их интересы. Об этом пишет РБК.

По данным издания, речь идет о более чем 50 бывших сотрудниках российской «дочки» американского разработчика систем управления базами данных и серверного оборудования. Они попросили власти сохранить выплаты, которые получили от Oracle в 2022 году. Соответствующее письмо они направили в адрес президента России Владимира Путина и в его администрацию, а также уполномоченному по правам человека Татьяны Москальковой.

В письме бывшие сотрудники компании указали на то, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за сворачивание деятельности Oracle в России на них и обязать их выплатить премии и выходные пособия.

«Ситуация показывает уязвимость российских специалистов перед крупными кредиторами Oracle, которые получают поддержку от государства. Если с сотрудников будут взысканы деньги за их работу, это приведет их и их семьи к финансовым трудностям из-за решений, принятых иностранными компаниями», — говорится в обращении.

До этого РБК сообщало, что экс-сотрудников компании «Оракл Компьютерное Оборудование», которая является российской «дочкой» американского разработчика программного обеспечения (ПО) Oracle, хотят заставить вернуть премии.

Ранее министерство финансов предложило полный запрет госзакупок импортного софта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами