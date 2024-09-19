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Названы последствия прекращения экспорта российского титана на Запад

Политик Шевченко: прекращение поставок титана из РФ остановит западный авиапром

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Global Look Press

Журналист, политик Максим Шевченко в разговоре с Tsargrad.tv прокомментировал предложение президента России Владимира Путина подумать об ограничении экспорта редкоземельных металлов на Запад. По словам эксперта, к примеру, без титана невозможно собрать современный самолет.

«Если Россия прекратит экспортировать титан, то, допустим, самолеты Airbus просто перестанут производиться. Потому что в основном эта компания задействует наш титан. Получается, что никто не выкидывал нас ни с каких рынков. Россия поставляет суперстратегическое сырье: газ, титан, много чего еще», — сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что редкоземельные металлы — сильный козырь в рукаве России.

11 сентября, в ходе совещания с членами правительства, российский лидер предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ такого сырья как уран, титан и никель.

Путин обратил внимание, что РФ является лидером по запасу стратегических видов сырья. По его мнению, раз уж поставки ряда товаров в страну ограничиваются, то и России стоит «подумать об определенных ограничениях». При этом он подчеркнул, что ничего не нужно делать себе во вред.

Ранее стало известно, сколько недружественные страны потратили на российский титан.

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